Giovedì 2 giugno alle 6 a Conselice, davanti al monumento alle mondine di via Copernico (angolo via Di Vittorio), ci sarà un concerto all’alba con musiche di Bach eseguite dal Trio David.

L’ingresso è a offerta libera e in caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà nella sala consiliare del municipio.

Dopo il concerto ci sarà tempo di fare colazione in compagnia, per poi recarsi alle 8 alla sede degli Alpini di Conselice (presso la stazione Fs) per l’alzabandiera, in occasione della Festa della Repubblica.