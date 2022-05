Dal 2 al 5 giugno 2022 l’Associazione Feste Medioevali di Brisighella in collaborazione con la neonata Contea Brasichella e et Vallis Hamonia e (associazione di rievocazione storica), con i Tamburi Medioevali di Brisighella, con l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco del paese dei tre colli, organizza-no Brisighella Medioevali 1413 “Terre Brisichella e et Comitatus Vallis Hamonis” edizione 2022.Ventuno gruppi di spettacolo e undici compagnie d’Armi di Reenactors, per quattro giorni e tre notti animerann dal 2 al 5 giugno o il Borgo e la Rocca della Valle d’Amone.

Dal 1980 tutti gli anni il Borgo Medioevale si immerge nel medioevo rievo-cando diversi eventi.

Quest’anno si rievoca il fatto d’Armi che portò alla nascita della Contea nel a.d. 1413.Giullari, musici, danzatrici, mercanti, tornei cortesi, tarocchi chiaroveggenti e spaccati di vita medioevale, il tutto condito con un ottima cucina medio-evale espressa nelle osterie e nei ristoranti con pietanze d’altri tempi. Tutto questo farà trasportare il pubblico nel tempo che fù, assaporando l’atmosfera incantata delle MEDIOEVALI DI BRISIGHELLA.