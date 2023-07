Tutti i sabati e domeniche al palazzetto dello sport di via Giuseppe di Vittorio 7, dalle 9 alle 18, per le famiglie alluvionate è attiva la consegna dei kit con generi alimentari, prodotti per la pulizia e l’igiene personale; si possono richiedere fino a due kit, chi avesse già ricevuto il primo può richiederne un secondo, previa verifica della residenza nelle zone allagate.

Durante la serata di solidarietà di venerdì 28 in piazza Foresti, offerta dai pescatori di Legacoop Romagna, sarà allestito un mercatino solidale a offerta libera in cui saranno in vendita beni non alimentari donati durante l’alluvione (stoviglie, pentole, piccoli elettrodomestici). Il ricavato sarà devoluto alla raccolta fondi dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per incrementare il fondo a disposizione dei servizi sociali per aiutare le famiglie alluvionate.

Si ricorda inoltre che i cittadini possono richiedere dei deumidificatori in comodato d’uso gratuito per 15 giorni per sanare i locali alluvionati dei propri edifici; per farne richiesta è necessario rivolgersi al numero 339 4631416. Ai richiedenti saranno richieste le generalità, per verificare l’effettiva residenza sul territorio comunale alluvionato.

«Il Comune sta mettendo in campo tutte le forze possibili per andare incontro alla cittadinanza, nei limiti delle possibilità dell’ente – ha dichiarato la sindaca Paola Pula -. Stiamo facendo la nostra parte fino in fondo, senza risparmiarci. Purtroppo sappiamo bene che questo non basta, e noi come tutti siamo in attesa di maggiori e concreti aiuti dalle istituzioni. La macchina della solidarietà ha fatto tantissimo per Conselice e ancora oggi sul territorio possiamo contare sull’impegno di molti, associazioni, aziende e privati, che si sono rimboccati le maniche per aiutare chi è stato meno fortunato, e a loro va il nostro più sentito ringraziamento».