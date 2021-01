Il Sindaco Michele de Pascale accoglie l’arrivo al Teatro Alighieri della nuova Volkswagen ID3, la berlina compatta 100% elettrica a zero emissioni consegnata a Fondazione Ravenna Manifestazioni dalla concessionaria SVA della famiglia Gamberini, da sempre al fianco del Festival; un altro passo importante nella svolta “eco” della Fondazione, che sta dedicando crescenti attenzioni ed energie alle alternative sostenibili, non ultime quelle nel campo illuminotecnico, con l’adozione di luci LED a basso consumo sia per l’illuminazione interna che esterna del Teatro, quest’ultima rinnovata a dicembre con il progetto di Quick Lighting.