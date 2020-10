Confesercenti mette al bando la plastica usa e getta: al via la distribuzione di borracce

Confesercenti aderisce alla lotta contro la plastica e alla produzione di rifiuti. Una borraccia termica riutilizzabile infatti sarà distribuita agli associati di Confesercenti durante “I Mesi del Commercio”, l’iniziativa che da 19 anni l’associazione di categoria propone per fornire informazione, assistenza e formazione alle aziende. La borraccia è stata presentata in occasione di un incontro con l’Assessore all’ambiente del Comune di Ravenna, Gianandrea Baroncini. Non solo. Le sedi infatti di Confesercenti punteranno a diventare “plastic free”, eliminando quindi la plastica usa e getta dalle quotidiane azioni dei propri dipendenti.