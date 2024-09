A seguito della recente emergenza che ha nuovamente colpito il territorio e le comunità dell’Unione della Romagna Faentina, l’Amministrazione comunale di Faenza insieme al Centro per le Famiglie ha riflettuto sull’opportunità di confermare la Festa dei Bambini, in programma sabato 28 settembre.

“Sappiamo quanto sia fondamentale mettere al centro i diritti e i bisogni dei bambini e delle bambine – afferma l’Assessora Martina Laghi – e questa festa è uno dei tanti strumenti che abbiamo per ricordare e far sperimentare a tutta la comunità l’importanza di garantire il benessere dei nostri piccoli, facendo conoscere tutte quelle realtà del nostro territorio che operano per questo e che per un pomeriggio si mettono a disposizione tutte insieme per intrattenere le famiglie. E proprio in questo momento in cui la nostra comunità è di nuovo ferita, la Festa dei Bambini rappresenta una preziosa occasione per portare uno spazio di normalità, e un’opportunità per prenderci cura delle famiglie, e in particolare quelle in difficoltà e provate dall’alluvione.”

La festa si terrà, come previsto, sabato pomeriggio a partire dalle ore 16.00 presso il Complesso Ex-Salesiani (Via San Giovanni Bosco 1, Faenza) e sarà un momento per stare insieme, giocare e sorridere per tutti i partecipanti e, in particolare, per i bambini