Il welfare civile è uno dei pilastri sul quale costruire il benessere delle nostre comunità, così come il welfare aziendale rappresenta una opportunità per impresa e dipendenti in termini di agevolazioni e benefici. Confartigianato della Provincia di Ravenna ha ritenuto necessario dedicare una giornata di approfondimento su queste importanti tematiche:

WELFARE A 360°, come il welfare civile ed aziendale contribuiscono al benessere di un territorio favorendone l’economia circolare

GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE 2023, presso l’HOTEL CUBE – via Luigi Masotti 2 – Ravenna, Questo il programma della giornata, divisa in due sessioni:

> ore 10:30 – 13:00

IL WELFARE CIVILE

L’attenzione al benessere della comunità.

Il rapporto dei i singoli cittadini e le famiglie con la Pubblica Amministrazione e gli enti del Terzo Settore. Strumenti per supportare la pubblica amministrazione nell’erogazione di sovvenzioni, contributi, aiuti e servizi a persone che ne necessitano, con l’intento di creare una rete attenta alla comunità dove operiamo, con soggetti pubblici e privati, fornendo tutto il necessario per dare supporto dal punto di vista amministrativo e pratico.

> SALUTI DELLE AUTORITÀ

Michele de Pascale – Sindaco di Ravenna

Tiziano Samoré – Segretario Provinciale Confartigianato

> RELATORI:

Stefano Zamagni – Lectio magistralis

Economista e Professore Ordinario di Economia Politica – Facoltà di Bologna

Antonella Pinzauti

Amministratore Delegato WelFare Insieme Srl, Impresa Sociale

Massimo Zucchini

Responsabile Area integrazione socio-sanitaria Regione Emilia-Romagna

Giovanni Lucchetta

Amministrature Unico TreCuori Spa Società Benefit

> CONCLUSIONI

Emanuela Bacchilega – Presidente Provinciale Confartigianato

> ore 18:00 – 19:30

IL WELFARE AZIENDALE

Workshop dedicato alle imprese

Strettamente connesso a quello civile, il welfare aziendale può dare risposte in termini di benessere per l’intera comunità, favorendone l’economia circolare attraverso il mantenimento delle spese all’interno del territorio.

Per un welfare a 360° “su misura” di imprese, lavoratori e territori, Confartigianato Ravenna ha scelto come partner la piattaforma welfare TreCuori.

Per illustrare quella che è l’operatività del welfare aziendale, come si può attivare e quali sono le sue tipologie, durante l’evento avranno luogo due workshop, dedicati rispettivamente alle micro e piccole aziende e a quelle medie e grandi. Interverrà Marco Baccarani, Consulente del lavoro e Responsabile provinciale settore libri paga e amministrazione del personale di Confartigianato.

È inoltre prevista una dimostrazione pratica sull’utilizzo della piattaforma welfare TreCuori, con particolare focus sulle agevolazioni e i benefici in favore di aziende e dipendenti, a cura di TreCuori Spa Società Benefit nelle persone di Anton Paolo Cardi (piccole imprese) e Roberta Artusi (medie e grandi imprese).

Per motivi di carattere organizzativo Confartigianato chiede alle imprese interessate la cortesia di comunicare la propria partecipazione entro lunedì 4 settembre a: Alice Prati, tel. 0544.516137 – alice.prati@confartigianato.ra.it