È passato appena un mese dalla premiazione del concorso internazionale Lions Un poster per la pace, avvenuta a Faenza alla presenza dell’Amministrazione Comunale, dei vertici del Consorzio Faenza C’entro e dei Lions Club della città, come anticipato la selezione ha continuato il suo percorso distrettuale e proprio l’elaborato di una studentessa dell’Istituto Comprensivo Matteucci – Cova Lanzoni è risultato il migliore.

Come comunicatoci dallo stesso Governatore Mario Bocaccini del Lions Club Ravenna Host, la scelta è stata il frutto di un’attenta analisi tra i vari elaborati, tutti molto belli e significativi che evidenziano come con quanta attenzione e sensibilità il tema della pace sia sentito e partecipato dai giovani. La motivazione che ha portato ad individuare quale migliore il poster di Anna Bandini è legata a quei volti piangenti e sorridenti che si alternano tenendosi per mano in un gioco di colori e di grigi a significare quanto la pace possa far brillare la luce e i colori della vita, nella motivazione infatti si legge: il poster “Si discosta dalle più diffuse immagini della Pace proponendone una rappresentazione formalmente originale e concettualmente efficace: la speranza di pace trova la sua coerente intuizione di verità nella sequenza negativa e positiva dei volti umani che contengono nel loro insieme la possibilità di una scelta finale nell’ interesse dell’umanità.”

L’opera di Anna Bandini è stata poi inviata al Consiglio dei Governatori, che con votazione a scrutinio segreto, tra i 17 disegni presentati da tutti i Distretti Italiani ha scelto quello presentato dal Distretto 108 AB che verrà inviato alla selezione internazionale.

Complimenti sentiti ad Anna Bandini e ai docenti che con grande dedizione e sensibilità sollecitano gli studenti a partecipare al concorso internazionale Lions Un poster per la pace.