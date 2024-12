Cooking to Start: percorso professionale di cucina per 10 donne vittime di violenza

Un corso di cucina all’Alberghiero per aiutare le donne vittime di violenza, ospiti nelle case rifugio, a trovare un nuovo lavoro e tornare ad inserirsi nella società dopo essere scappate ed essersi nascoste dal compagno maltrattante. È arrivato a conclusione il progetto Cooking to Start, il progetto formativo ideato dall’Unione della Romagna Faentina che ha portato 10 donne ad affrontare un percorso professionale di cucina e gestione finanziaria, con tanto di tirocinio, grazie alla collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Riolo Terme, Sos Donna, e Gemos e Tavole sui Navigli. Il progetto, dal costo di 50 mila euro, è stato finanziato per 40 mila euro dalla Regione Emilia-Romagna.