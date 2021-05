“Alleghiamo alla presente le foto che ci sono state inviate da alcuni cittadini per segnalare il tipo di pulizia delle strade e dei marciapiedi effettuate a Marina Romea. La situazione attuale non lascia spazio a molte parole, un tipo di pulizia che definire “imbarazzante” è poco. Non comprendiamo come sia possibile permettere alla azienda incaricata del servizio di sbeffeggiarsi in questo modo dei cittadini. Dopo numerose telefonate ed email inviate per segnalare la situazione questo è il risultato finale.

A poche ore da un fine settimana che vedrà sicuramente l’afflusso di molti turisti e a pochi giorni dalla riapertura di alcune strutture ricettive, questa è l’immagine che il comune di Ravenna dà ai propri cittadini e turisti.

Chiediamo che vengano adottati provvedimenti seri nei confronti dei responsabili di questa situazione.

Nella speranza di poter vedere una città più bella e pulita, anche nei lidi nord ravennati.”