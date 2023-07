CNA e Confartigianato esprimono un plauso e un ringraziamento alla Polizia Locale di Ravenna per il lavoro di contrasto ai fenomeni di abusivismo nelle attività artigianali. Sicuramente un’attività non semplice, ma che ha un risvolto importante per la tutela delle imprese regolari del settore, per garantire una concorrenza leale e la tutela della salute del consumatore.

Dal 2013 è operativo un protocollo contro l’abusivismo, sottoscritto dalle Associazioni artigiane e da tutti i Comuni della provincia di Ravenna, che vede CNA e Confartigianato rapportarsi con le Istituzioni per evidenziare questi fenomeni che sono estremamente dannosi e che, con la pandemia e l’aumento dei prezzi, hanno avuto ulteriore espansione.

Tutelare le imprese regolari vuol dire tutelare la salute del consumatore. Ricordiamo infatti le stringenti norme sanitarie a cui devono sottostare i saloni di acconciatura e di estetica, che comportano investimenti importanti sia in termini economici che di formazione, contribuendo con una fiscalità corretta anche al bene collettivo.

Il dialogo con le Istituzioni è sempre costante e questo permette di contrastare e contenere fenomeni di irregolarità che penalizzano fortemente le imprese che operano rispettando le regole.

Rinnoviamo, quindi l’invito ai consumatori a diffidare degli abusivi in tutti i settori e a rivolgersi a imprese regolari che possono assicurare qualità, legalità e tutte le garanzie di professionalità, igiene e rispetto delle normative ambientali.