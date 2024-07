Gli eventi estivi del Podere OrtInsieme di Russi continuano con l’appuntamento Orti di scambio, venerdì 19 luglio dalle 19.30, in via Provinciale Molinaccio 30. Il programma della serata prevede la presentazione del libro “Galline felici in Permacultura” con la partecipazione degli autori Andrea Minchio e Pietro Venezia, la cena con i prodotti dell’orto e il concerto del gruppo “Cristofori and Friends”.

La partecipazione all’evento è libera, ma la prenotazione per la cena è obbligatoria (menu a 20 euro escluse le bevande). Per info e per prenotarsi alla cena: 335 6391756, podereortinsieme@cooplapieve.it.

OrtInsieme è un progetto di agricoltura sociale e di cohousing della cooperativa sociale La Pieve. All’interno della casa che si trova nel Podere, vengono accolte persone in situazione di criticità abitativa a cui viene data la possibilità di avere un domicilio e di poter lavorare negli orti del progetto, sviluppando competenze nel campo dell’agricoltura biologica.

Per maggiori informazioni www.facebook.com/Podere.Ortinsieme.