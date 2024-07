“Accogliamo con grande soddisfazione l’approvazione, da parte della Regione Emilia-Romagna, del protocollo d’intesa per la riqualificazione dello scalo ferroviario di Faenza. Si tratta di un passo fondamentale per la rigenerazione urbana e per il rilancio della mobilità sostenibile nel nostro territorio.

Come Faenza Cresce, abbiamo sempre sostenuto e appoggiato questo progetto, fin dalla stesura del programma e nel corso della nostra azione politica. La riqualificazione della stazione e la delocalizzazione dello scalo merci rappresentano infatti due aspetti cruciali per lo sviluppo di Faenza.

Il protocollo approvato dalla Regione prevede la delocalizzazione delle attività merci in un’area produttiva più idonea, la valorizzazione delle aree attualmente adibite allo scalo e la realizzazione di un nuovo raccordo ferroviario. Questo consentirà di liberare spazi preziosi in prossimità del centro storico, che potranno essere destinati a nuove funzioni urbane e a progetti di rigenerazione.

Insieme alla circonvallazione a valle, per la quale Faenza Cresce si sta tuttora battendo, questo progetto rappresenta un tassello fondamentale per la riduzione del traffico cittadino e per il miglioramento della qualità dell’aria. La delocalizzazione dello scalo merci, infatti, ridurrà notevolmente il passaggio di camion in città, con un impatto positivo sull’ambiente e sulla salute dei cittadini.

Faenza Cresce continuerà a seguire con attenzione l’evolversi del progetto e a collaborare con le istituzioni coinvolte per la sua realizzazione rapida e puntuale. Siamo convinti che questo sia un passo importante per costruire un futuro migliore per Faenza”