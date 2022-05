A Casola Valsenio, presso il Centro AUSER “Le Colonne” in Via Roma 10 – su iniziativa di AUSER, AVIS, AIDO, IOR, Misericordia e con il patrocinio del Comune di Casola Valsenio – ritorna “Salus, incontri per star bene”.

Il primo appuntamento, dedicato al tema “Alimentazione e allergie”, con la partecipazione del Dott. Oliviero Quercia, è in programma mercoledì 18 maggio alle ore 20.30. Il secondo appuntamento, mercoledì 22 giugno, sempre alle ore 20.30, consisterà in un “Piccolo corso di sopravvivenza a tavola”, per sfatare miti e alimentarsi correttamente, con il Dott. Luca La Fauci.