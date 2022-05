Fa tappa a Bagnacavallo “Volume alla Voce!”, progetto dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna dedicato a ragazze e ragazzi in collaborazione con ItinerariParalleli e con il supporto di Radio Sonora.

La tappa bagnacavallese proporrà il 19 e il 20 maggio il laboratorio “Luoghi in cerca d’autori”, per riflettere sul rapporto che si ha con i luoghi del proprio quotidiano attraverso tecniche di narrazione e sperimentando la pratica del photovoice, che permette di raccontare la propria storia e il proprio punto di vista attraverso le immagini.

«Ogni luogo ha una sua storia – osservano gli organizzatori – proprio come quella di un romanzo. Ma quante storie diverse possiamo raccontare? Lo scopriremo proprio durante l’ultimo cantiere del progetto Volume alla Voce: “Luoghi in cerca d’autori”».

I laboratori si terranno giovedì 19 maggio dalle 17 alle 22 e venerdì 20 maggio dalle 14.30 alle 18 presso l’ex mercato coperto di via Baracca a Bagnacavallo.

Questo il link al modulo da compilare per partecipare al cantiere:

https://form.jotform.com/220602805334345

Chi non riesce a essere presente per tutta la durata del cantiere può comunque passare per un saluto.

Infine, per concludere i lavori, si festeggerà con gli spettacoli di Bais + Lue / Frigo x Bimbo (in opening) nell’ambito di Ingranaggi Festival dopo le 18 presso Martini Legnami a Bagnacavallo.