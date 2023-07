L’anteprima della partita del cuore nel Calcio a 5 a Faenza

Si terrà martedì 11 luglio alle ore 19 al Tennis Club di Faenza in via Medaglie d’Oro 2/A a Faenza la Partita di Calcetto, anteprima de La Partita del Cuore che si svolgerà il 20 luglio a Rimini, per sensibilizzare per la raccolta fondi di Mediaset per la Romagna. Si sfideranno per l’incontro denominato “Insieme per Faenza” a cura della Nazionale Cantanti e Mediaset, coordinata da Giordano Sangiorgi, patron del Mei, insieme a Ridens e ad Artistation, la squadra dei giovani influencer di Play2Give guidata da Zw Jackson contro la squadra Faenza, Tieni Botta!. Sentiamo il Patron del MEI, Giordano Sangiorgi.