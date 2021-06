Come ogni anno, il Comitato di Gemellaggio – con il Patrocinio del Comune di Casola Valsenio e d’intesa con la Direzione scolastica dell’Istituto comprensivo “Giovanni Pascoli” – aveva programmato per sabato 8 maggio l’escursione degli alunni della scuola media di Casola Valsenio alla rocca di Monte Battaglia lungo il percorso del “Sentiero della Pace”, per celebrare la Giornata dell’Europa.

Purtroppo le restrizioni imposte dalla pandemia non avevano reso possibile quanto programmato, imponendone il rinvio ad altra data, quando le condizioni lo avessero consentito.

D’intesa con la Direzione scolastica, il Comune e l’ANPI di Casola Valsenio, il Comitato di Gemellaggio ha quindi riprogrammato l’escursione per la mattinata di venerdì 4 giugno, che si è rivelata la data perfetta per celebrare la giornata dell’Europa e salutare la conclusione dell’anno scolastico 2020/2021. Al saluto hanno partecipato il Dirigente scolastico Antonio Cavaliere, la Presidente del Comitato di Gemellaggio Sonia Galliani, la Sindaca del CCR Sara Cavina, l’Assessore all’Istruzione Flavio Sartoni e il Sindaco Giorgio Sagrini.