Martedì 16 gennaio 2024 alle ore 17.30, alla Biblioteca Oriani, in Piazza San Francesco a Ravenna, si inaugura la mostra fotografica in ricordo di Luciano Pagani “Case e forni della Bassa Romagna” che sarà visitabile dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 18:30 dal lunedì al venerdì (escluso il pomeriggio del martedì) ed esclusivamente nel pomeriggio il sabato e la domenica (15-18:30). L’ingresso alla mostra è libero.

Fino al 31 gennaio, con la mostra dedicata alla memoria nelle sue molteplici sfaccettature, la Sala Oriani si trasforma in un viaggio visivo attraverso il tempo. Curata e fortemente voluta da chi a Pagani voleva molto bene, la mostra offre uno sguardo intimo e profondo sull’eredità dell’autore.

Le opere in esposizione sono più di semplici fotografie; rappresentano un tuffo nella Romagna autentica, quella delle case dei nostri antenati, terre di sincerità e durezza.

Pagani, con il suo legame viscerale per il territorio, ha saputo catturare questi momenti con uno sguardo unico, pedalando attraverso le strade della Romagna e immortalando con la sua macchina fotografica paesaggi e momenti di vita rurale.

Zaccherini lo definiva un “ciclista provetto”, un uomo che ha esplorato, in sella alla sua bici, ogni angolo della Romagna, documentando cascine, ville, oratori e costruzioni rurali.

Le fotografie esposte non sono solo un tributo al passato, ma anche un invito a esplorare i dintorni rurali della città, scoprendo angoli incantevoli di campagna che rischiano di andare perduti. La mostra si propone quindi come una riflessione sul cambiamento e sull’importanza di preservare la memoria del nostro passato.

Le fotografie, nel classico bianco e nero, riflettono non solo la visione artistica di Pagani ma anche la sua esperienza personale di daltonismo, offrendo a chi le osserva una prospettiva unica e personale.

Un invito a partecipare a questa esplorazione emotiva e visiva, unendo storia, arte e il ricordo vivido di un passato che continua a influenzare il nostro presente.

L’evento è promosso e organizzato da CARP Associazione di Promozione Sociale, Fondazione Casa di Oriani, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e si avvale del patrocinio del Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura.