Venerdì 9 giugno alle 18 al Fem Garden di via Rocca ai Fossi si discute di GPA, Gestazione per Altri (e Altre), un tema spinoso e complesso, affrontato spesso da posizioni ideologiche astratte, che prescindono da una concreta conoscenza della pratica e dell’impatto sulle persone reali che coinvolge: in primis i bambini che vengono al mondo, le donne che si fanno veicolo di quella nascita e le coppie che vi ricorrono, con il loro bagaglio di motivazioni.

La discussione, dal titolo “Quale autodeterminazione per le donne?” partirà dai contributi di Stefania Guglielmi, presidente di UDI Ferrara e Barbara Domenichini, attivista femminista della Casa delle Donne di Ravenna.

Si svolgerà a pochi giorni da quando il Parlamento Italiano si troverà a discutere della proposta di legge a firma Fratelli d’Italia, che mira a rendere la Gestazione per altri un “reato universale”. In campo ci sono anche altre proposte di legge, la cui discussione non è stata invece calendarizzata, che intendono regolamentare la materia in maniera stringente, senza criminalizzare questa pratica e chi vi fa ricorso.

Insieme alle ospiti, si affronterà il dibattito sul tema, cercando di coglierne tutta la complessità e partendo dalle proposte normative in discussione.