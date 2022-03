I volontari in servizio civile della Caritas diocesana di Faenza-Modigliana, in questo momento delicato della nostra storia, si sono interrogati su quale potesse essere il loro contributo, trovando nella promozione della pace e della non violenza il fine ultimo del loro essere cittadini attivi e attenti ai bisogni della loro comunità.

Per questo hanno deciso di approfondire le origini del conflitto attuale tra Russia e Ucraina in un incontro che sai terrà martedì 29 marzo dalle 18.00 alle 20.00, presso il Cinema-Teatro Europa in via Sant’Antonino 4 a Faenza.

L’incontro coinvolgerà in qualità di responsabile scientifico e coordinatore del Centro per l’Europa centro-orientale e balcanica (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna), il professore Stefano Bianchini, il cui intervento è volto a rispondere alla domanda “Come siamo arrivati fin qui?”.

Il Centro si occupa di ricerca, con un’attenzione particolare sulla storia, la politica, l’antropologia, la cultura, così come sui mutamenti giuridici, sociali ed economici dell’Europa Centro Orientale e Balcanica. Da un lato il Centro si focalizza sul ruolo economico, politico e sociale della Russia. Dall’altro, dedica particolare attenzione ai problemi della riconciliazione e democratizzazione nei Balcani, ai rapporti fra Unione Europea e Sud-Est Europeo.

Porteranno i loro saluti Don Marco Ferrini, presidente di Caritas della Diocesi di Faenza-Modigliana e l’assessore al Welfare, Europa e Smart City del Comune di Faenza, Davide Agresti.