In piazza Baracca si allestisce il palco del grande concerto di Capodanno con Mirco Mariani e gli Extaliscio che condurranno Lugo al nuovo anno. La musica inizia alle 22.30 per un concerto coinvolgente e con il cuore romagnolo grazie alla presenza sul palco del lughese Mauro Ferrara, la voce di Romagna mia nel mondo.

Al termine del concerto i festeggiamenti si trasferiscono nelle Pescherie della Rocca con New Eve Party a cura di Cisim e Il Lato oscuro della costa: tre dj per tre diverse visioni musicali. Suoneranno infatti dj Nersone aka Ciccio B, Luigi Bertaccini e Matteo Cali Calisesi.

Per quanto riguarda la viabilità la sera del 31 dicembre largo Relencini chiude al traffico dalle 21.30 all’1.30 e largo del Tricolore dalle 20 alle 3.30.

Come annunciato il Sindaco Davide Ranalli ha firmato un’ordinanza che dalle 20 di domenica 31 dicembre fino alle 7 di lunedì 1° gennaio vieta la vendita per asporto e/o somministrazione di superalcolici in assoluto e bevande in contenitori di vetro in alcune zone del centro: il sistema delle piazze del centro storico, corso Garibaldi, corso Matteotti, via Baracca, via Acquacalda e via Foro Boario. Il divieto è rivolto ai titolari di esercizi commerciali, laboratori artigianali, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di distributori automatici e agli organizzatori del New Eve Party. La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta o di plastica. Il divieto non vige nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell’attività. Le sanzioni partono da 25 euro per arrivare a un massimo di 500 euro.