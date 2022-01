Cane precipita in una grotta: salvato dai Vigili del Fuoco | VIDEO

Cane salvato dai Vigili del Fuoco dopo essere precipitato in una grotta a Rontana. Un intervento difficile, a causa anche della zona impervia, conclusosi nell’arco di 24 ore. Giovedì scorso, 6 gennaio, nel tardo pomeriggio, è giunta alla sala operativa 115 una richiesta d’aiuto riguardante un cane caduto in una voragine naturale del terreno vicino l’ingresso di un ambiente ipogeo a Rontana, sopra Brisighella.

La sala operativa ha inviato sul posto la squadra dei volontari di Casola Valsenio: il cane era scivolato in profondità all’interno di una della numerose grotte presenti nella zona. Vista la situazione, son stati inviati in supporto anche gli specialisti SAF (Speleo-Aplino-Fluviale), una squadra di vigili del fuoco altamente preparati e specializzati per lavorare su corda, per consentire l’ingresso all’interno della grotta con la massima sicurezza. Il personale SAF si è calato all’interno della cavità nonostante le condizioni meteo e la scarsa visibilità non fossero ottimali.

Purtroppo, a causa della fitta vegetazione depositatasi nella grotta, non è stato possibile raggiungere l’animale nel corso della notte. La mattina seguente gli specialisti SAF, coadiuvati dal personale dei Vigili del Fuoco, hanno ripreso le operazioni di recupero, fino a metà pomeriggio, quando finalmente è stato possibile raggiungere il cane e a metterlo in sicurezza. Una volta assicurato all’operatore, è stato possibile procedere al recupero dell’animale.