Il contrasto ai cambiamenti climatici porta nelle casse del Comune di Ravenna oltre un milione di euro da parte del ministero della Transizione ecologica nell’ambito del “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”.

Il sindaco Michele de Pascale dichiara che ” I progetti previsti in città e nel forese metteranno in campo strumenti di adattamento ai cambiamenti climatici, portando una serie di benefici in termini ambientali e architettonici, ma anche sociali.

La riqualificazione delle aree verdi oltre a ridefinire l’aspetto del territorio si tradurrà infatti in un miglioramento del comfort di tante zone del nostro comune, che potranno diventare più fruibili e vivibili per i cittadini e le cittadine”

Nel centro urbano di Ravenna verrà realizzato un parco fluviale di 40.000 metri quadrati adiacente ai Fiumi Uniti, in via Galilei, progetto che parte dal lontano 2015 quando il consiglio comunale di allora unitamente ad alcune associazioni del territorio sollecitarono l avvio di un processo partecipativo per la realizzazione di un percorso fluviale tutelato.

Altro intervento interesserà l’area verde nell’ex caserma Alighieri la cui demolizione interna parziale e successiva ricostruzione degli spazi interni e’ a buon punto, anche se sono stati fatti notare ritardi sulla iniziale tabella di marcia, di fatto dove c erano i piazzali in asfalto, crescerà l’area verde, all interno è previsto anche un orto botanico

infine, sempre in città è in programma la riqualificazione di un punto strategico nonche’ biglietto da visita della città di Ravenna :

il parcheggio di piazza Mameli, dove è prevista la sostituzione della pavimentazione esistente con materiale drenante e l’inserimento di alberature.

Gli interventi previsti nel forese riguardano alcune frazioni ( Savio, Sant’Alberto, Grattacoppa, Santerno e il parcheggio di Punta Alberete).