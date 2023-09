Questo pomeriggio un camion ha urtato il ponte della Classicana con la gru provocando la caduta di diversi calcinacci.

Gli addetti alla sicurezza stradale e gli agenti della polizia locale hanno chiuso via canale Molinetto, nel tratto compreso fra le due rotonde in prossimità della Classicana, per svolgere le operazioni di manutenzione stradale.

I soccorsi sono stati avvisati da un passante e si sono recati sul posto constatando, fortunatamente, che non ci fosse nessun ferito.