Bastava un punto al Faenza per essere sicuro di poter giocare i playoff e lo ha ottenuto con la vittoria 3-2 sul Misano. Il vantaggio per i manfredi di mister Vezzoli è arrivato alla mezz’ora quando Bertoni, sempre attivo e propositivo, avanza fino al limite dell’area, chiede lo scambio a Marocchi che gli ritorna il pallone perfettamente in area dove il centrocampista biancoazzurro calcia la sfera di sinistro tra le gambe del portiere Bartolini. 1-0

Prima dello scadere del tempo, il Misano però pareggia. In una veloce ripartenza, è lo spagnolo ex cesenate Rodriguez a controllare il pallone e girare ottimamente in verticale per Traini che, tenuto in gioco da Gabrielli, arriva in area e, nonostante il tentativo di recupero di Gimelli, batte Ruffilli con un diagonale rasoterra. 1-1

Nel secondo tempo il Faenza ritorna avanti con Lucarelli che è veloce ad insaccare da due passi approfittando della parata imperfetta di Bartolini sul tiro cross dell’instancabile Bertoni 2-1

Lo stesso centravanti biancoazzurro, firma il tris con la collaborazione non voluta del giovane Bartolini. Il giovane portiere infatti, recuperata la palla in presa sul colpo di testa di Lucarelli a seguito di calcio d’angolo, la rinvia verso un compagno con un rilancio sbilenco proprio sulla punta faentina, sempre pronta in area, che con un piccolo salto la colpisce di fronte e la manda in fondo al sacco per la disperazione dell’estremo del Misano 3-1

Al terzo minuto di recupero dei cinque di recupero concessi, il fantasista misanese Gravina fissa il punteggio sul 3-2 con un gran tiro imparabile dal limite dell’area che manda il pallone all’incrocio della porta difesa da Ruffilli.

Con la vittoria il Faenza mette fuori dai playoff lo Spiv che ancora nutriva speranze, oggi vane, di agganciare i manfredi e si prepara al match con il Forlimpopoli, domenica 28 aprile. La partita definirà la posizione finale in classifica e quindi il programma delle gare successive.

TABELLINO

Faenza – Misano 3-2

Faenza: Ruffilli, Karaj, Gimelli, Gabrielli, Prati, Bertoni, Marocchi (11’ st Lucarelli), Tuzio, Bagnolini (25’ st Zani), Pezzi (42’ st Cavolini), Gjordumi. A disposizione: Fabbri, S.Albonetti, De Marco, Benini, Manaresi, Ceroni. All. Vezzoli

Misano: Bartolini, Travagliati (22’ st Mazzoni), Chaves (11’ st Antonelli), Dhamo (31’ st Laro), Sanchez, Rea, Tonelli, Gomes Ferreira, Traini, Gravina, Rodriguez. A disposizione: Di Renzo, Bergoglio, Biaggi, Gudenzoni, Castro, Gasparini. All Zagnoli

Arbitro: Cunsolo di Bologna – assistenti: Nuzzo e Zambelli di Forlì

Reti: 30’spt Bertoni, 45’ pt Traini, 27’ e 34’ st Lucarelli, 48’ st Gravina

Ammoniti: Gjordumi, Gimelli, Marocchi; Gomes Ferreira

Recupero: 1’-5’