Il Faenza passa con sicurezza sul campo del Bellariva sconfitto 3-1. La partita si è incanalata subito sul binario giusto. Già al 7’ la squadra biancoazzurra va avanti: cross di De Marco in area dove il difensore locale Tommaso Fabbri non riesce a intervenire dando via libera a Pezzi che ha tutto il tempo per stoppare e segna con facilità. 0-1

I locali riminesi del Bellariva provano subito a riequilibrare il punteggio, ma il bomber Bargelli, ben smarcato al centro dell’area spara alto. Dalla parte opposta il portiere Conti blocca la sfera a terra sulla conclusione da fuori area di Marocchi.

Il Bellariva costruisce due azioni pericolose, specialmente la prima con Tonini che di testa rimette verso l’area dove Andrea Fabbri incorna da pochi passi, ma trova la pronta risposta a terra del portiere Ravagli che respinge poi un difensore allontana il pallone.

Così è il Faenza che, sul finire del tempo, al 42’, raddoppia con Lucarelli che abilmente scavalca con pallonetto di testa Conti uscito in modo avventato per recuperare la sfera indirizzata a rete da Tuzio con un tiro dalla distanza rimpallato. 0-2

All’inizio della ripresa, all’8’ il Faenza mette al sicuro la vittoria con il terzo gol siglato da Marocchi, bravo a recuperare in contropiede il pallone sfuggito a un difensore, andare in velocità verso l’area, scartare il portiere in uscita e depositare in rete. 0-3

Il Bellariva però ci mette l’orgoglio e con uno spettacolare tuffo in area, il capocannoniere del campionato Bargelli non smentisce la sua fama e mette in fondo al sacco di testa il pallone ben servito in area con perfetto assist da Alessandro Fabbri. 1-3

Il gol dei padroni di casa tiene vivo il match con le due squadre che si fronteggiano a viso aperto. Sul cross di Gimelli, solo davanti alla porta Lucarelli schiaccia il pallone di testa in modo impreciso permettendo al portiere Conti di recuperare, mentre dalla parte opposta su un pericoloso traversone di Mularoni, si salva Ravagli deviando sulla traversa il pallone.

L’ultima occasione è del Faenza con Pezzi che raccoglie il passaggio di Gjordumi e di destro colpisce con precisione, ma il tiro è deviato da Morolli quel tanto che basta per evitare il gol.

Con questo successo i manfredi tornano in testa alla classifica sorpassando la Sampierana fermata a Cotignola sul pari e affiancata dal Fratta Terme che ha vinto di misura a Cattolica.

Il Faenza sarà in campo già mercoledì 29 novembre (ore 20.30) allo stadio “Bruno Neri” per affrontare l’Atletico Castenaso negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Bellariva – Faenza 1-3

Bellariva: Conti, T. Fabbri (26’st Pauri), Rossi, Marmo (17’ st Zamagni), P.L.Morolli, Tonini, Mularoni, Bartolani, A. Fabbri (22’ st Vari), Bascioni (32’ st Shahini), Bargelli. A disp.: Marinaro, Bordoni, Ancora, Paoloni, Marchionna. All.: D. Morolli

Faenza: Ravagli, De Marco, Gimelli, Gabrielli, Karaj, Tuzio, Marocchi, Bertoni, Lucarelli (37’ st Emiliani), Pezzi, Gjordumi. A disp.: Bertini, Brusi, Caroli, Cavolini, Manaresi, Zani, Albonetti. All.: Vezzoli

Arbitro: Rossi di Cesena –assistenti: Guizzardi di Lugo e Vitale di Bologna

Reti: 7’ pt Pezzi, 42’ pt Lucarelli, 8’ st Marocchi, 21’ st Bargelli

Ammoniti: Rossi, Zamagni, Pezzi