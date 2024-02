Una brutta battuta d’arresto per il Faenza che viene superato 2-1 dal San Pietro in Vincoli. Un punteggio amaro per i biancoazzurri che avrebbero potuto almeno pareggiare, ma hanno pagato a caro prezzo gli errori commessi sotto porta, tra cui un calcio di rigore, e un paio di fatali leggerezze in fase difensiva.

Nel primo tempo succede ben poco. I verde-blu di casa, sostenuti dalla rumorosa tifoseria locale si fanno vedere con Santucci che, servito da Mahmoudi, si muove bene, ma poi calcia fuori. Il Faenza controlla il gioco, ma non è incisivo. La prima opportunità è di Gjordumi che sul calcio d’angolo battuto da Pezzi, impatta bene la palla, ma spedisce di poco sopra la traversa. Poi una precisa verticalizzazione di Bertoni trova pronto Marocchi che conclude però di poco a lato pressato dal recupero di un difensore.

Nel secondo tempo, i manfredi costruiscono nei primi minuti il gol. Ancora Bertoni bravo a recuperare e servire in profondità Gjordumi il quale smista al momento giusto a Bagnolini che con il tempo giusto evita Bezzi scivolato a terra nel tentativo di intervento e infila la palla tra le gambe del portiere Baldassarri. 0-1

Il vantaggio dura poco perchè in appena tre minuti lo Spiv ribalta tutto approfittando delle incertezze del Faenza che dilapida quanto costruito.

Il pari è merito soprattutto dell’ex De Luca che si improvvisa Diego Maradona e, partendo da centrocampo,con una insistita azione salta in dribling 4 avversari e allarga per Mahmoudi che crossa, il pallone arriva sul secondo palo dove Ndiaye la tocca di testa per l’altro ex Montemaggi che raccoglie e di sinistro in diagonale batte Ruffilli. Incredibilmente, dopo appena due minuti, lo Spiv raddoppia. Su un calcio d’angolo battuto dal Faenza alla ricerca del nuovo vantaggio, il pallone respinto dalla difesa verdeblu, arriva a centrocampo sui piedi di Marocchi che sbaglia completamente l’impatto, ma soprattutto, invece di passare indietro a De Marco, completamente libero, insiste per controllare la sfera, con il risultato di perderla sul contrasto di spalla, rude ma regolare, di Santucci che si invola verso la porta e mette al centro dove per Mazzavillani è un gioco da ragazzi segnare nonostante il tentativo di recupero di un paio di manfredi. 2-1

Un colpo durissimo, ma il Faenza reagisce subito perchè Marocchi in pressing aggancia il pallone e lo serve a Pezzi che, solo davanti al portiere, si divora incredibilmente il gol tirando fuori. Pochi minuti e lo stesso Pezzi viene travolto in area da De Luca: rigore evidente. Sul dischetto va lo specialista Prati, praticamente infallibile, ma non in questo caso, perchè il suo tiro, pur angolato viene deviato da Baldassarri che poi si oppone pure alla ribattuta di Albonetti. E’ forse il primo errore della carriera dagli undici metri per Prati e questo è il segnale chiaro di come la partita non possa essere raddrizzata dal Faenza che rischia pure sulla ripartenza di Ndiaye, ma il portiere Ruffilli è bravissimo a chiudere lo specchio.

Con questa sconfitta, l’obiettivo primo posto per la squadra biancoazzurra sembra oramai quasi irraggiungibile, e sarà anzi necessario riprendersi in fretta per evitare di scivolare fuori dai playoff. L’occasione del riscatto, necessario per riprendere morale, è vicina perchè mercoledì 21 febbraio sul campo neutro di San Zaccaria, il Faenza affronterà in gara unica il Bakia Cesenatico: in palio l’accesso alla finale della Coppa Italia trofeo “Menetti”. Domenica prossima, 25 febbraio per il Faenza partita in casa con il fanalino di coda, il Cervia.

Spiv – Faenza 2-1

Spiv: Baldassarri, Casadio (33’ st Maretti, 42’ st Tombetti), De Luca, Bezzi (13’ st Agostini), Okonnkwo, Gordini, Mazzavillani, Mahmoudi (25’ st Della Pasqua), Ndiaye, Santucci, Montemaggi. A disposizione: Santillo, Zanzani, Saluce, Poggi, Marouane. All. Del Mastio

Faenza: Ruffilli, De Marco (37’ st Emiliani), Gimelli, Gabrielli, Manaresi (27’ st Prati), M.Albonetti (37’ st Karaj), Marocchi, Bertoni, Bagnolini, Pezzi, Gjordumi. A disposizione: D.Fabbri, S. Albonetti, Zani, Costa. All. Vezzoli

Arbitro: Ghirardi di Ravenna; assistenti: Merella e Lops di Bologna

Reti: 11’st Bagnolini, 17’st Montemaggi, 20’st Mazzavillani

Ammoniti: Manaresi, Mazzavillani

Recupero: 0’-5’

Angoli 2-9