𝐈𝐓.𝐀.𝐂𝐀̀, 𝐢𝐥 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐑𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞, torna a 𝐑𝐚𝐯𝐞𝐧𝐧𝐚 con la sua 6° edizione; a Brisighella per il secondo anno con due appuntamenti imperdibili.

“Noi della casa dei Racconti seguiamo il Festival I𝐈𝐓.𝐀.𝐂𝐀̀., fin dalla sua prima edizione bolognese, ora sono sedici e su quasi tutto il territorio italiano. Ci ha da sempre interessato, l’approccio al turismo – spiega Flavio Boldrin – quello partecipato, costruito assieme agli abitanti dei luoghi, che poi del festival ne diventano protagonisti. Sono bravissimi a fare rete con le varie organizzazioni culturali locali, ricercando assieme luoghi e culture da far scoprire in maniera responsabile e inclusiva.”

“Da 3 anni siamo approdati a Brisighella – continua Flavio – e in collaborazione con la Proloco e il Comune, ci siamo adoperati per proporre una giornata dedicata al jazz e una al trekking, un modo per fare conoscere questo bellissimo borgo, con le sue storie e percorsi.

Brisighella fa parte della tappa Ravenna, e qui ci siamo trovati in grande sintonia con l’organizzazione Happy Minds e, in particolare con Cecilia Pedroni che è la Creative Director con la quale abbiamo costruito assieme l’ itinerario brisighellese”.

Tema di quest’anno è “radici in movimento”.

“Partiamo dalla giornata di sabato 5 ottobre l’ appuntamento è con il jazz con il duo SPELL//HUNGER Piero Bittolo Bon – sax alto aumentato, feedback, elettronica e Andrea Grillini – batteria, percussioni ed elettronica.

A far da sfondo ci saranno i proiettori laser di Alberto Novello (aka JesterN) che dipingeranno lo spazio performativo di simboli ancestrali e futuribili che emergono dalla stessa musica.

Presentare il progetto Radici in movimento, racconta Andrea Grillini ci ha portato a muoverci dai rituali musicali del jazz fino alle foreste del Centrafica. Sono suoni che continuano ancora a pulsare in profondità come un gigantesco micelio, inseguendo il suono dei nostri passi sul pianeta ovunque noi andiamo e riemergendo quando meno ce lo si aspetta per ricordarci da dove veniamo.

Domenica 6 ottobre Stefano Schiassi, Guida Ambientale Escursionistica , che già ci ha accompagnato nella prima edizione del festival ci porterà alla scoperta delle radici storiche di Brisighella.

Si parte dalla stazione di Brisighella, con prima tappa alla Pieve del Tho, splendido complesso romanico, la più antica pieve sorta nella Valle del Lamone.

Si proseguirà verso la collina seguendo via Valloni fino alla chiesa di Rontana e attraverso il sentiero raggiungeremo i resti dell’antico omonimo Castello, uno tra i più antichi insediamenti fortificati della Valle del Lamone e oggetto dal 2007 di una campagna di scavo che ha consentito di riportare alla luce parte delle strutture murarie, dell’abitato e del sistema organizzativo. Scenderemo poi al Rif. Cà Carnè attraversando la Vena del Gesso, per rientrare nel magico borgo di Brisighella”