A partire dal mese di ottobre, il Teatro Socjale di Piangipane torna ad ospitare gli spettacoli del cartellone che Ravenna Teatro organizza fino ad aprile: cinque gli appuntamenti previsti, di cui uno incentrato sul rapporto tra teatro e sport.

“Siamo felici – osserva Alessandro Argnani, co-direttore di Ravenna Teatro – di continuare ad animare un luogo a noi caro, un piccolo teatro emblema dell’essenza cooperativa, insieme a Fondazione Teatro Socjale. Idealmente ci piace pensare di aver raccolto il testimone lasciato dai cooperatori oltre cento anni fa, per portare avanti una semina che continua a regalare cultura. Il Cartellone comprende anche gli spettacoli dedicati ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, de La Stagione dei Teatri – Famiglie e Scuole, perché riteniamo sia importante offrire le stesse opportunità al giovane pubblico di città e forese. Tra i titoli proposti, infine, anche quest’anno intendiamo approfondire il tema che lega teatro e sport, un nesso stretto, animato da principi simili”.

La nuova stagione teatrale organizzata da Ravenna Teatro al Teatro Socjale di Piangipane prenderà avvio venerdì 11 ottobre con lo spettacolo di Roberto Mercadini dal titolo Noi siamo il suolo, noi siamo la terra monologo per una cittadinanza planetaria scritto e diretto da Mercadini. Il secondo appuntamento del mese di ottobre sarà giovedì 24 con uno spettacolo del Teatro Koreja dal titolo Paladini di Francia. Spada avete voi, spada avete io!, dove il teatro d’attore si unirà a quello di figura tra marionette e pupi. I due spettacoli in calendario a novembre saranno il 9, con Ab oriri – Tentativi di procreazione della Compagnia Caruso-Garante, breve storia di una lunga ricerca di procreazione, mentre il 28 seguirà un affondo nella tradizione romagnola con il testo di Raffaello Baldini, Zitti Tutti, portato in scena da Denis Campitelli. L’ultimo titolo di aprile, in calendario il 29, sarà Olmo. Io corro per vendetta, lo spettacolo di teatro e sport firmato da Eugenio Sideri che vede protagonista Enrico Caravita. Il testo si ispira alla storia di Marco Olmo, ultramaratoneta italiano, vincitore di numerosi ultratrail.

Orario inizio spettacolo ore 21:00

IL CALENDARIO

venerdì 11 ottobre ore 21:00

Roberto Mercadini

Noi siamo il suolo, noi siamo la terra. Monologo per una cittadinanza planetaria

scritto e diretto da Roberto Mercadini , produzione Sillaba

giovedì 24 ottobre ore 21:00

Teatro Koreja

Paladini di Francia. Spada avete voi, spada avete io!

di Francesco Niccolini con Letizia Cartolaro, Carlo Durante, Emanuela Pisicchio, Enrico Stefanelli regia Enzo Toma produzione Teatro Koreja

sabato 9 novembre ore 21:00

Compagnia Caruso – Garante

Ab oriri – Tentativi di procreazione

scritto e diretto da Tonia Garante

con Salvatore Caruso, Emanuele Caruso Garante, Tonia Garante

giovedì 28 novembre ore 21:00

Denis Campitelli

Zitti Tutti!

di Raffaello Baldini con Denis Campitelli regia Alberto Grilli

produzione Teatro Due Mondi

martedì 29 aprile ore 21:00

Teatro e sport

Lady Godiva Teatro

Olmo. Io corro per vendetta

di Eugenio Sideri con Enrico Caravita produzione Epica dell’Acqua e Lady Godiva Teatro

Il cartellone contiene anche i seguenti spettacoli inseriti ne La Stagione dei Teatri – Famiglie e Scuole:

Ottobre venerdì 25 ore 10:00

Teatro Koreja

Paladini di Francia. Spada avete voi, spada avete io!

di Francesco Niccolini con Letizia Cartolaro, Carlo Durante, Emanuela Pisicchio, Enrico Stefanelli regia Enzo Toma produzione Teatro Koreja

Novembre domenica 3 ore 16:00 famiglie

lunedì 4 ore 10:00 scuole

Ker Théâtre Mandiaye N’Diaye

Thioro. Un Cappuccetto rosso senegalese

5-12 anni, 45 minuti, teatro d’attore di narrazione con danze e musica dal vivo

Gennaio domenica 12 ore 16:00 famiglie

Drammatico Vegetale

Medoro, il Principe cieco

5-10 anni, 40 minuti, teatro di narrazione con musica dal vivo e videoproiezioni

lunedì 20 ore 10:00 scuole

Campsirago Residenza

3 Pigs. Cosa è casa

3-8 anni, 50 minuti, teatro di figura

Marzo Teatro Socjale

domenica 9 ore 16:00 famiglie

lunedì 10 ore 10:00 scuole

Teatro Gioco Vita

Il più furbo. Disavventure di un incorreggibile lupo

3-7 anni, 50 minuti, teatro d’attore, ombre e danza

Teatro Socjale

domenica 23 ore 16:00 famiglie

lunedì 24 ore 10:00 scuole

Teatro all’improvviso

Tre sagome. In un giorno, in una notte, in una vita

4-8 anni, 45 minuti, teatro di narrazione e disegno dal vivo

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

Intero 12 euro

Ridotto 10 euro under 26, abbonati a La Stagione dei Teatri, residenti a Piangipane.

Per lo spettacolo Noi siamo il Suolo, noi siamo la Terra!

ingresso unico 15 euro

Per lo spettacolo Paladini di Francia. Spada avete voi, spada avete io! ingresso unico 5 euro

I biglietti per gli spettacoli de La Stagione dei Teatri – Famiglie e Scuole sono in vendita al costo di 5 euro

I biglietti sono in vendita su ravennateatro.com, presso il teatro Rasi il giovedì dalle 16:00 alle 18:00 e al teatro Socjale da un’ora prima dello spettacolo.

Informazioni Ravenna Teatro tel 0544 36239 /333 7605760

promozione@ravennateatro.com

È possibile prenotare una porzione di cappelletti al termine degli eventi al costo di 8 euro al 333 7605760

Il Teatro Socjale si trova in via Piangipane 153 a Piangipane (Ravenna)

La rassegna è organizzata con il supporto del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna, Coop Alleanza 3.0, Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna, Assicoop Unipol Sai, Reclam, Ottima, Bcc ravennate, forlivese e imolese, Cna, Reclam e in collaborazione con Mar, Accademia Perduta Romagna Teatri, Assitej Italia, Small Size Network, Paft, Istituzione Biblioteca Classense.

Media Partner: Il Resto del Carlino, Corriere Romagna, Ravenna Notizie, Ravenna Web Tv, Pubblisole, Ravenna e Dintorni, Ravenna24ore, Setteserequi