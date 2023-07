Viene da Venezia il primo under dei Blacks. I Raggisolaris hanno deciso di puntare su Pietro Ballarin, pivot classe 2004 al debutto in serie B, che farà parte del roster di coach Garelli dopo aver conquistato la promozione in B Interregionale dalla C Gold veneta con la Virtus Murano.

Centro di 2 metri con un’ottima mano e dal grande impatto fisico, Ballarin farà anche parte della Raggisolaris Academy giocando nell’Under 19 Gold e in Divisione Regionale 1 (la vecchia serie D) grazie al doppio tesseramento. Per il giovane talento di scuola Reyer Venezia si prospetta quindi un’annata intensa e molto formativa sia a livello senior che giovanile.

Nato a Venezia il 27 giugno 2004, Ballarin inizia a giocare a pallacanestro a 13 anni nel settore giovanile della Reyer Venezia, conquistando un terzo posto nazionale nel 2019 con l’Under 15 e partecipando nel 2022 alla prestigiosa Next Gen Cup. Nella stagione 2022/23 la società veneta decide di mandarlo in prestito alla Virtus Murano in C Gold, dove Pietro disputa una buona stagione conquistando il salto di categoria in B Interregionale. Quest’anno la Reyer ha sposato il progetto dei Raggisolaris volendolo vedere all’opera nella nuova B Nazionale.

“La chiamata di Faenza è stata improvvisa e subito sono stato colpito dall’organizzazione e dalla serietà della società – sottolinea Ballarin -. Dopo aver sostenuto i provini, i dirigenti dei Raggisolaris e dell’Academy mi hanno parlato di un progetto molto interessante della durata di due anni che mi vedeva protagonista e ho subito accettato questa proposta.

Oltre a far parte della serie B avrò la possibilità di completare il settore giovanile nell’Under 19 dell’Academy e di giocare in Divisione Regionale 1, compiendo un percorso formativo e personale davvero importante, che rappresenterà il primo tassello per costruire la mia carriera cestistica.

Allenarmi ogni giorno al fianco di giocatori esperti mi farà crescere e il mio obiettivo e di dare il massimo durante la settimana per conquistare un piccolo spazio in partita dove cercherò di mostrare tutte le mie qualità. Sono davvero molto stimolato da questa nuova avventura”.

Quali sono le tue maggiori qualità?

“Sono un giocatore versatile e dinamico sia in attacco che in difesa e prediligo soprattutto la parte difensiva, ma mi piace anche fare canestro. Come ruolo sono un’ala\pivot e la mia posizione varia in base al compagno di squadra che ho al mio fianco. In entrambi i ruoli mi trovo molto bene”.

Questo il commento del General Manager Andrea Baccarini

“Pietro è un ragazzo del 2004 che avevo già visto la scorsa estate alla Next Gen Cup di Pesaro dove giocava con la Reyer Venezia – spiega il dirigente – e mi aveva fatto una buona impressione. Venendo da un ottimo settore giovanile ha già un background di grande livello ed inoltre nell’ultima annata ha vissuto un’esperienza importante alla Virtus Murano in C Gold.

Nelle scorse settimane è venuto a Faenza un paio di volte ad allenarsi al Campus e mi è piaciuto per abnegazione e voglia di mettersi a disposizione, due qualità fondamentali visto che ricoprirà un ruolo importante come quello del quarto lungo: dovrà infatti mantenere alta l’intensità degli allenamenti durante la settimana marcando i suoi compagni di reparto. Inoltre lo vedo molto motivato e determinato per guadagnarsi minuti in campo.

Pietro ha un buon tiro e gioca molto bene spalle a canestro sfruttando il suo fisico e sono certo che questa esperienza in serie B lo farà crescere ulteriormente”.

Il commento di Cristian Fabbri, presidente della Raggisolaris Academy

“Ballarin lo riteniamo perfetto per il nostro nuovo progetto legato all’Under 19 Gold e alla Divisione Regionale 1 – afferma – perché è sia un giovane su cui investire avendo ottime potenzialità sia perché può portar qualità alla squadra e al nostro settore giovanile. Mi è piaciuta la mentalità con cui si è allenato a dimostrazione della sua professionalità e della voglia di dare il massimo per l’Academy”.