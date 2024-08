Da Saronno a Casale Monferrato. Inizierà sabato 28 settembre a Saronno il campionato dei Blacks, il primo con il format del calendario asimmetrico. In questa stagione infatti nelle 38 giornate di regular season non ci sarà corrispondenza tra le sfide dello stesso turno del girone di andata e di ritorno. Otto saranno i turni infrasettimanali e ci sarà soltanto un week end di sosta dal 29 settembre al 27 aprile e sarà quello del 15/16 marzo quando si giocherà la Final Four di Coppa Italia. Il calendario attuale, potrebbe avere delle modifiche riguardanti soprattutto gli orari delle partite e a metà settembre uscirà quello definitivo.

IL CALENDARIO DEI BLACKS

ANDATA

PRIMA GIORNATA Sabato 28 settembre ore 18: Robur Basket Saronno – Blacks Faenza

SECONDA GIORNATA Mercoledì 2 ottobre ore 20.30: Blacks Faenza – Virtus Ragusa

TERZA GIORNATA Domenica 6 ottobre ore 18: Blacks Faenza – Treviglio Brianza Basket

QUARTA GIORNATA Domenica 13 ottobre ore 18: Virtus Lumezzane – Blacks Faenza

QUINTA GIORNATA Mercoledì 16 ottobre ore 20.30: Blacks Faenza –Virtus Imola

SESTA GIORNATA Sabato 19 ottobre ore 20.30: Fulgor Omegna – Blacks Faenza

SETTIMA GIORNATA Domenica 27 ottobre ore 18: Fulgor Fidenza – Blacks Faenza

OTTAVA GIORNATA Domenica 3 novembre ore 18: Blacks Faenza – Fortitudo Agrigento

NONA GIORNATA Mercoledì 6 novembre ore 20.30: Blacks Faenza – Pallacanestro Crema

DECIMA GIORNATA Sabato 9 novembre ore 20.30: Pallacanestro Aurora Desio – Blacks Faenza

UNDICESIMA GIORNATA Mercoledì 13 novembre ore 21: Basket Mestre – Blacks Faenza

DODICESIMA GIORNATA Domenica 17 novembre ore 18: Blacks Faenza – Andrea Costa Imola

TREDICESIMA GIORNATA Domenica 24 novembre ore 18: Rucker San Vendemiano – Blacks Faenza

QUATTORDICESIMA GIORNATA Domenica 1 dicembre ore 18: Blacks Faenza – Junior Basket Monferrato

QUINDICESIMA GIORNATA Domenica 8 dicembre ore 18: Orlandina Capo d’Orlando – Blacks Faenza

SEDICESIMA GIORNATA Domenica 15 dicembre ore 18: Blacks Faenza – Pallacanestro Vicenza

DICIASSETTESIMA GIORNATA Domenica 22 dicembre ore 18: Bakery Basket Piacenza – Blacks Faenza

DICIOTTESIMA GIORNATA Domenica 29 dicembre ore 18: Pallacanestro Fiorenzuola – Blacks Faenza

DICIANNOVESIMA GIORNATA Domenica 5 gennaio ore 18: Blacks Faenza – Junior Knights Legnano

RITORNO

PRIMA GIORNATA Domenica 12 gennaio ore 18: Virtus Ragusa – Blacks Faenza

SECONDA GIORNATA Mercoledì 15 gennaio ore 20.30: Blacks Faenza – Virtus Lumezzane

TERZA GIORNATA Domenica 19 gennaio ore 18: Treviglio Brianza Basket – Blacks Faenza

QUARTA GIORNATA Domenica 26 gennaio ore 18: Blacks Faenza – Pallacanestro Aurora Desio

QUINTA GIORNATA Mercoledì 29 gennaio ore 20.30: Virtus Imola – Blacks Faenza

SESTA GIORNATA Domenica 2 febbraio ore 18: Blacks Faenza – Orlandina – Capo d’Orlando

SETTIMA GIORNATA Domenica 9 febbraio ore 18; Blacks Faenza – Robur Basket Saronno

OTTAVA GIORNATA Domenica 16 febbraio ore 18: Knights Legnano – Blacks Faenza

NONA GIORNATA Mercoledì 19 febbraio ore 20.30: Blacks Faenza – Fulgor Omegna

DECIMA GIORNATA Domenica 23 febbraio ore 18: Blacks Faenza – Pallacanestro Fiorenzuola

UNDICESIMA GIORNATA Mercoledì 26 febbraio ore 20.30: Pallacanestro Vicenza – Blacks Faenza

DODICESIMA GIORNATA Domenica 2 marzo ore 18: Fortitudo Agrigento – Blacks Faenza

TREDICESIMA GIORNATA Domenica 9 marzo ore 18: Blacks Faenza – Rucker San Vendemiano

QUATTORDICESIMA GIORNATA Sabato 22 marzo ore 21: Pallacanestro Crema – Blacks Faenza

QUINDICESIMA GIORNATA Domenica 30 marzo ore 18: Blacks Faenza – Fulgor Fidenza

SEDICESIMA GIORNATA Domenica 6 aprile ore 18: Andrea Costa Imola – Blacks Faenza

DICIASSETTESIMA GIORNATA Domenica 13 aprile ore 18: Blacks Faenza – Bakery Piacenza

DICIOTTESIMA GIORNATA Sabato 19 aprile ore 20.30: Blacks Faenza – Basket Mestre

DICIANNOVESIMA GIORNATA Domenica 27 aprile ore 18: Junior Casale Monferrato – Blacks Faenza

LA FORMULA

Al termine della stagione regolare le squadre classificate dal 1° al 6° posto verranno ammesse ai play off; le classificate dal 7° al 12° giocheranno invece i Play-In. Le classificate dal 13° al 15° posto termineranno la stagione; le classificate dal 16° al 19° posto disputeranno i play out e la ventesima retrocederà.

PLAY-IN

Le squadre classificate dal 7° al 12° posto di ogni girone saranno ammesse al Play-In e si incontreranno con accoppiamenti all’interno dei singoli gironi, in una singola gara (30 aprile e 4 maggio). Primo turno: Gara A 9-12; Gara B 10-11. Secondo turno: 7^ classificata – vincente gara B; 8^ classificata – vincente gara A

PLAYOFF

Accederanno ai play off le squadre vincenti il Play-In e le squadre classificate dal 1° al 6° posto di ogni girone nella fase di qualificazione. Verranno formati due tabelloni incrociando le squadre dei due gironi. Le vincenti saliranno in A2, mentre le perdenti delle finali si giocheranno l’ultima promozione in una gara singola in programma il 22 giugno.

COPPA ITALIA

Si qualificano le prime due classificate dei gironi al termine dell’andata che disputeranno una final four in campo neutro