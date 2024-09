Bilancio sulle prime settimane di vendemmia: “Prodotto di ottima qualità”

Iniziata da qualche settimana, la vendemmia in provincia di Ravenna sta procedendo positivamente e ha tutte le caratteristiche per portare sul mercato un buon prodotto. Tuttavia i cambiamenti climatici, che si sono fatti sentire anche quest’anno, con un caldo eccessivo e la scarsità di piogge, stanno portando i produttori a ragionare sul futuro e sulle varietà da coltivare. L’uva non necessità di molta acqua, ma ne necessità nei momenti giusti della maturazione. Anche per i vignaioli, ma soprattutto per i frutticultori, la presenza di nuovi bacini idrici garantirebbe una sicurezza.