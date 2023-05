Domani riaprono le Filiali della Cassa di Ravenna Spa di Conselice, in via Cavallotti n. 1 e di Lavezzola, in via Bastia n. 135.

Sono state adottate tutte le misure previste per la bonifica e la sanificazione degli ambienti e per la messa in sicurezza degli impianti tecnologici, attività indispensabili per la riapertura in totale sicurezza per i clienti e dipendenti della filiale.