Biciclettata per i 170 anni dalla nascita di Alfredo Oriani

Una giornata per ricordare Alfredo Oriani. Sabato 15 ottobre partirà da Faenza una biciclettata per ricordare a 170 anni dalla nascita lo storico e scrittore faentino. Da Faenza a Casola Valsenio, un’escursione turistica in sella alla bici tanto amata da Oriani, al centro anche di una raccolta di scritti. Un percorso a tappe, fra Tebano e Riolo Terme, che si concluderà a Casola Valsenio. La giornata continuerà poi al Cardello con un incontro pubblico, musica e con le premiazioni del concorso “Alfredo Oraini e la Bicicletta” a cura dell’associazione Rumore di Fondo