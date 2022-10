APE-Awarness, people, experience in Ravenna è il ciclo di aperitivi scientifici dedicati ai principali filoni di ricerca del Campus di Ravenna.

Gli incontri, organizzati da Tecnopolo di Ravenna e ArtER Area S3, si terranno mercoledì 12, 19 e 26 ottobre e giovedì 3 novembre alle 17 al Punto Ristoro di Palazzo dei Congressi. Ogni appuntamento, aperto al pubblico, prevede un momento di confronto informale tra un professore/ricercatore universitario e imprese, istituzioni o professionisti, un forum in cui gli studenti incontrano direttamente i ricercatori e le aziende che innovano intorno a un aperitivo.

Fil rouge della iniziativa è il tema della ‘transizione verde’ con focus sugli aspetti ecologici, energetici e di rigenerazione.

Questi gli incontri: A bettery future. Il caso Bettery: batterie liquide a prova di futuro in programma il12 ottobre; Magnetic Biochar: Una Ricetta Vincente! Sostenibilità nel trattamento dei fanghi di potabilizzazionein calendario il 19 ottobre; Un mare di possibilità. Dal curare al prendersi cura dei nostri habitat previsto il 26 ottobre; Vitamina “B” Per Guarire Il Pianeta! Biochar: gassificare biomasse vegetali per un’agricoltura sostenibile il 3 novembre.