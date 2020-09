“L’azienda di famiglia e il suo futuro – gli strumenti per la gestione di padre in figlio” è stato il titolo del convegno organizzato da professionisti di vari settori che si raggruppano in “Best Strategy”. Al MIC di Faenza c’erano una cinquantina di imprenditori (distanziati come da normativa anti-covid). Interessante il tema trattato, ovvero il passaggio generazionale.