In occasione delle ultime tre partite interne dell’OraSì tanti tifosi giallorossi hanno preso parte all’iniziativa benefica in favore della piccola Sara Cantagalli. Una raccolta fondi per aiutare la bimba faentina di tre anni, che soffre di neuroblastoma, una terribile patologia che necessita di terapie costose.

Per poter assistere la figlia, papà Mattia e mamma Maria hanno perso il lavoro, non riuscendo più a far fronte alle ingenti spese necessarie per le cure di Sara. Nelle gare contro San Severo, Chiusi e Ferrara i Leoni Bizantini hanno allestito un banchetto all’ingresso delle tribune del Pala De André raccogliendo la somma totale di 2432 euro.