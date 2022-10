Ultimo giorno di prevendita fisica dei biglietti per il settore ospiti del derby che vedrà l’OraSì Ravenna impegnata domenica 30 ottobre, alle 18, a Forlì, contro la imbattuta capolista del Girone Rosso di Serie A2.

I tagliandi per il settore ospiti saranno disponibili domani mattina, sabato 29 ottobre, dalle 11 alle 13, presso la biglietteria del PalaCosta (non in sede come accaduto nelle giornate di giovedì e venerdì).

I biglietti restano comunque disponibili online sul sito ( https://pallacanestroforli.vivaticket.it/index.php?nvpg[sell]&cmd=prices&pcode=9949796&tcode=vt0007537) e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv).

I prezzi: