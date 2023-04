L’OraSì Ravenna torna fra le mura amiche del Pala De Andrè con l’obiettivo di rialzarsi dopo le due sconfitte che hanno aperto la seconda fase del del campionato, e vuole farlo assieme al proprio pubblico, nella gara che vedrà i giallorossi ospitare la Kienergia Rieti. La squadra di Coach Lotesoriere si gioca la prima di sei finali nelle quali lotterà per mantenere la Serie A2.

I ravennati dovranno ancora una volta far fronte all’assenza di Josip Vrankic, che tornare a lavorare dal punto di vista atletico solo da lunedì prossimo, e avranno quindi bisogno di tutto il sostegno del Pala De Andrè nel testa a testa diretto contro una formazione in cerca a sua volta di riscatto dopo le sconfitte incassate nelle prime due gare.

La palla a due è in programma alle ore 18 di domenica 16 aprile. Arbitri della partita saranno Andrea Masi di Firenze, Daniele Alfio Foti di Vittuone (MI) e Fulvio Grappasonno di Lanciano (CH).

Il pre partita di Coach Lotesoriere

“Quella di domenica è per noi la gara più importante della stagione, praticamente un dentro o fuori. Abbiamo in animo tanta rabbia per l’epilogo dell ultima gara giocata in casa a Ravenna, daremo tutto con i giocatori a disposizione per provare a restare vivi nella lotta salvezza”.

Le altre partite della 3° giornata della 2° fase di Serie A2 Girone Nero

Allianz Pazienza San Severo – NoviPiù Casale Monferrato (ore 17)

Caffè Mokambo Chieti – E-Gap Stella Azzurra Roma

Staff Mantova – Ferraroni Ju-Vi Cremona

La classifica

Caffè Mokambo Chieti, Allianz Pazienza San Severo 10, E-Gap Stella Azzurra Roma, Ferraroni Ju-Vi Cremona, Staff Mantova, NoviPiù Casale Monferrato 8, OraSì Ravenn, Kienergia Rieti 6.

Biglietteria

La biglietteria del Pala De Andrè aprirà dalle ore 17 di domenica 16 aprile, così come i cancelli del palazzetto.

I biglietti sono disponibili in prevendita presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, a Ravenna, tutti i giorni dalle 9 alle 19, e anche sul sito e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ).

Questi i prezzi:

Poltrona: 22 euro

Biglietto unico: 10 euro

Biglietto omaggio (under 6 anni e atleta Basket Ravenna e società sportive affiliate)

Live match

Diretta streaming su LNP PASS ( https://lnppass.legapallacanestro.com/ ). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).