Seconda partita consecutiva lontano dalle mura amiche per Ravenna, nella quattordicesima giornata del campionato di serie B. L’OraSì è in piena fiducia grazie ai 4 successi consecutivi ottenuti fino ad ora. Anche la squadra di casa però non è da meno, forte delle 7 vittorie nelle ultime 8 partite.

Ad aprire le marcature per Ravenna è Bedetti (11 punti per lui alla fine del quarto) che prima si guadagna il rimbalzo offensivo su una tripla aperta di Nikolic e poi segna due punti facili dentro l’area. L’ala giallorossa è il protagonista indiscusso dell’inizio del match, segnando i primi 9 punti della sua squadra e regalando ai suoi compagni anche il primo vantaggio della partita a poco più di 6 minuti dal termine del primo quarto. Ravenna esaurisce il bonus quando mancano ancora 5 minuti alla fine del quarto ma è brava a rimanere attaccata nel punteggio alla squadra di casa, merito anche dell’ottima circolazione di palla. Negli ultimi minuti c’è ancora grande equilibrio tra le due squadre che alla prima pausa sono infatti sul 21-21.

Nel secondo periodo parte meglio la General Contractor Jesi che mette a segno un parziale di 10-3 che culmina in una palla rubata a cui segue un time out chiamato da coach Bernardi. Dopo la pausa sono Ferrari e Nikolic a suonare la carica per l’OraSì. Il primo mette a segno 6 punti nel giro di due minuti, mentre il secondo è bravo a guadagnarsi un fallo sia sul tentativo da 3 punti che su quello da sotto canestro (4/5 dalla lunetta). Ravenna riesce così a ridurre lo svantaggio a sole due lunghezze di distanza quando mancano quattro minuti all’intervallo. Il momento positivo di Ravenna non si interrompe neanche dopo il time out di coach Ghizzinardi e l’ottima circolazione di palla permette a Panzini di iscriversi alle marcature con una tripla. Nonostante i problemi di falli anche in questo secondo periodo, i giallorossi riescono a tornare in vantaggio grazie al fallo e canestro di De Gregori. L’ottimo primo tempo dei giallorossi termina nel migliore dei modi, grazie alla tripla di Rastelli allo scadere che ferma il punteggio sul 37-43.

La terza frazione si apre con i primi due punti di Dron merito di un’ottima accelerazione che gli permette un comodo appoggio al tabellone. Nel complesso però, le due squadre partono male al tiro. Ravenna riesce comunque a mantenere il vantaggio, grazie a Paolin autore di 5 punti consecutivi. Il momento di forma della squadra ospite non finisce qui, infatti i due falli tecnici ai giocatori di Jesi, e l’ottima prestazione dei ravennati su entrambi i lati del campo, permettono a Nikolic e compagni di allungare sul 54-43, a metà del terzo periodo. I padroni di casa non riescono a trovare il canestro con continuità e sprofondano anche a 15 punti di distanza, dopo la tripla di Paolin. Il terzo quarto termina sul 52-64 dopo il tentativo da tre punti di De Gregori che si spegne sul primo ferro.

Il centro dell’OraSì è comunque uno tra i principali protagonisti della partita (12 punti fino a quel momento) ed apre anche l’ultimo quarto con un ottimo canestro con libero supplementare. Ad iniziare meglio l’ultima frazione è però Jesi che realizza un parziale di 12-2 e costringe Ravenna ad andare in bonus con 8 minuti ancora da giocare. Sul punteggio di 61-66 coach Bernardi è costretto a chiamare time out, ma la tripla di Filippini (18 punti al termine della partita) e quella di Bruno riportano la General Contractor ad un punto dalla parità. I giallorossi sono però bravi a mantenere la calma, nonostante la grandinata di triple dei marchigiani, e riescono, grazie alla tripla di Dron ed al comodo appoggio di Nikolic, a tornare sul 67-73. Il momento negativo nella metà campo offensiva costringe Ravenna ad aumentare l’intensità difensiva. Ne è un esempio il fondamentale sfondamento subito da Dron ad un minuto e mezzo dal termine a cui fa seguito il canestro di Onojaife che permette agli ospiti di tornare a quattro punti di vantaggio. Jesi riesce comunque ad accorciare grazie ad un’altra tripla di Rossi che non basta però agli ospiti. La tripla sbagliata da Marulli e la freddezza di Nikolic dalla lunetta, con un 2/2 a tre secondi dal termine, permettono infatti a Ravenna di vincere la partita con il punteggio di 78-82.

L’OraSì ha dunque la meglio su Jesi in una partita molto fisica ed a tratti nervosa, mettendo a segno il quinto successo consecutivo e superando la stessa General Contractor in classifica. Tra i padroni di casa buona la prestazione del già citato Filippini, miglior scorer del match, e di Rossi (14 punti). Tra gli ospiti da segnalare i 17 punti con anche 7 rimbalzi di Bedetti, i 16 punti di Nikolic ed i 14 punti di De Gregori. Per tutti i tifosi l’appuntamento per l’ultima partita in casa prima delle festività natalizie è domenica 17 dicembre alle 18.00 contro l’ambiziosa Rucker San Vendemiano (degli ex Chiumenti e Oxilia) per provare a continuare la serie positiva.

TABELLINI;

General Contractor Jesi – OraSì Ravenna 78-82 (21-21, 16-22, 15-21, 26-18)

General Contractor Jesi: Filippini 18 (4/9, 2/3, T.L. 4/4), Rossi 14 (3/4, 1/4, T.L. 5/8), Merletto 13 (2/3, 2/5, T.L. 3/4), Varaschin 10 (5/10, 0/0), Marulli 9 (3/5, 1/2), Bruno 9 (0/2, 3/6), Casagrande 3 (0/3, 1/2), Valentini 2 (1/1, 0/2), Nisi N.E., Carnevale N.E.

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 27 5 + 22 (Varaschin 9) – Assist: 19 (Bruno 6)

OraSì Ravenna: Bedetti 17 (5/8, 1/2, T.L. 4/4), Nikolic 16 (4/6, 0/4, T.L. 8/9), De Gregori 14 (6/7, 0/2, T.L. 2/4), Paolin 12 (2/5, 2/3, T.L. 2/2), Ferrari 7 (3/5, 0/3, T.L. 1/2), Dron 6 (1/1, 1/3, T.L. 1/4), Restelli 5 (0/3, 1/3, T.L. 2/2), Panzini 3 (0/1, 1/1), Onojaife 2 (1/2, 0/0), Guardigli 0 (0/0, 0/0), Mirko Laghi N E.

Tiri liberi: 20 / 27 – Rimbalzi: 38 11 + 27 (Bedetti 7) – Assist: 10 (Nikolic 5)