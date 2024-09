Inizia con una vittoria il campionato dei Blacks. I faentini vincono in casa dell’AZ Pneumatica Saronno una partita ostica e dura come era nelle previsioni, piazzando il break decisivo nell’ultimo quarto. Un successo che carica il gruppo in vista di una settimana molto intensa nella quale i Blacks giocheranno due volte in casa. Mercoledì alle 20.30 ospiteranno la Virtus Ragusa e domenica 6 ottobre alle 18 riceveranno il TAV Treviglio Brianza.

I Blacks iniziano il match in maniera contratta, giocando un primo tempo pieno di alti e bassi, alternando buone giocate a momenti di black out. Saronno che ne approfitta grazie alla sua fisicità e con buone trame di gioco. Il grande equilibrio lo testimonia anche il punteggio. All’intervallo si arriva sul 38-37 dopo che i Raggisolaris avevano provato ad andare in fuga sul 33-28, venendo subito ripresi.

Nel secondo tempo i Blacks mostrano maggiore lucidità e colpiscono grazie al gioco di squadra. Sotto canestro Poggi, Poletti e Dincic fanno valere i muscoli e in attacco Cavallero si prende sulle spalle la squadra, segnando 7 punti consecutivi che si rivelano fondamentali. Faenza stringe anche le maglie difensive e aspetta il momento per dare la zampata decisiva che arriva al 34’. Vico segna il canestro del 65-58 e nella stessa azione Beretta esce per falli, commettendo il quarto e vedendosi sanzionare un tecnico per proteste. L’argentino è glaciale dalla lunetta con il 2/2 del 67-58 e proprio i tiri liberi diventano l’arma in più degli ospiti. I Blacks conquistano infatti preziosi tiri dalla lunetta che realizzano con alte percentuali, raggiungendo il vantaggio in doppia cifra. L’inerzia è ormai nelle mani dei faentini, bravi a non calare d’intensità fino all’81-67 finale.

AZ Pneumatica Saronno – Blacks Faenza 67-81 (19-21; 37-38; 54-59



AZ PNEUMATICA SARONNO: Pellegrini 11, Nasini, Negri, Quinti 8, De Capitani 7, Tresso, Giulietti 8, Canton ne, Maspero 12, Beretta 17, Tolotti ne, Mariani ne. All.: Gambaro

BLACKS FAENZA: Ndiaye, Poletti 9, Calbini 5, Vico 12, Naccari, Zangheri 5, Poggi 18, Tartaglia ne, Dincic 13, Sirri ne, Cavallero 13, Fragonara 6. All.: Garelli

Arbitri: Mariotti – Pulina

Note. Saronno: 16/35, Faenza: 24/42; tiri da tre: Saronno: 7/32, Faenza: 4/24; tiri liberi: Saronno: 14/18, Faenza: 21/31; Rimbalzi totali: Saronno: 39, Faenza: 49.

Uscito per falli: Beretta