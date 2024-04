L’Under 19 Gold dell’Academy ha scritto una pagina di storia del basket faentino. Grazie al primo posto conquistato nel girone della seconda fase del campionato, la squadra allenata da coach Matteo Pio si è qualificata alle semifinali regionali dove in palio ci sarà il titolo regionale ed inoltre parteciperà alla Fase Nazionale che potrebbe portarla alle finali per il titolo italiano. Mai nessuna società maschile di Faenza aveva centrato un simile risultato.

Le semifinali si giocheranno il 28 aprile e il 5 maggio, mentre le finali per il primo e per il terzo posto il 12 e il 19 maggio: gli accoppiamenti si sapranno nei prossimi giorni. Le prime tre classificate dell’Emilia Romagna accederanno direttamente ai concentramenti Interzona composti da gironi da quattro squadre (in programma l’1 e il 2 giugno) mentre la quarta affronterà una squadra ligure in uno spareggio in gara unica (27 maggio), dove la vincente accederà al concentramento Interzona.