La nuova stagione è ormai alle porte e Pallavolo Faenza non vede l’ora di iniziarla per dare continuità agli eccellenti risultati della scorsa annata, interrotta in maniera brusca dall’alluvione che ha colpito la città a metà maggio. A parlare dei progetti futuri è il Vice Presidente Daniele Ferrari.

Fenix Energia ancora main sponsor

“Ci presentiamo alla nuova stagione con grande entusiasmo – sottolinea il dirigente – volendo continuare il percorso che abbiamo intrapreso l’anno scorso, puntando sul nostro settore giovanile che ci ha dato grandi risultati e soddisfazioni. Fondamentale per portarlo avanti sarà l’appoggio di Fenix Energia, che ancora una volta ha sposato il nostro progetto ed infatti ringrazio l’ing. Marco Francesconi, per aver creduto ancora in noi. Il main sponsor darà il nome alle squadre di serie C e D femminile e le Prime Divisioni maschile e femminile”.

Orgoglio faentino

“L’annata 2023/24 porterà la grande novità della riforma dello sport, che prevede – oltre ad un impatto economico che peserà sulle casse delle società – anche lo svincolo degli atleti a fine di ogni stagione. Per questo motivo abbiamo deciso di consolidare quello spirito di appartenenza e di unione che vogliamo porti ogni atleta a voler restare alla Pallavolo Faenza sia in ambito delle prime squadre che nei settori giovanili maschile e femminile. Nella nostra società vogliamo che le persone stiano bene sotto tutti i punti di vista.

Settore giovanile e allenatori di qualità

“Abbiamo deciso di puntare su tecnici qualificati come Giorgio Raggi, Loris Polo, Mirko Mancini, Angelo Manca e Claudio Visani, alcuni dei quali alleneranno anche il settore promozionale delle annate dai 7 ai 12 anni per dare la massima qualità al nostro settore giovanile. Vogliamo infatti essere una società di qualità sia per coloro che giocano a pallavolo a livello agonistico sia per i ragazzi in età scolare, perché lo sport è fondamentale per la crescita di ognuno dando importanti valori.

Questa attività la svolgeremo all’interno di un padiglione della Fiera di Faenza che l’Amministrazione Comunale ci ha gentilmente concesso non potendo disporre delle abituali palestre ancora inagibili causa alluvione e lo allestiremo per mettere i nostri ragazzi e le nostre ragazze nelle migliori condizioni. Tra l’altro questi allenatori, che sono tra i migliori in ambito romagnolo e non solo, sono stati contattati da altre società durante l’estate anche di categorie nazionali, ma tutti hanno deciso di continuare a restare a Faenza a dimostrazione dell’attaccamento che hanno verso la società. Questo spirito sarà il fulcro delle prossime annate”.

Prime squadre

“Abbiamo rinforzato la serie C con alcune giovani del vivaio e giocatrici esperte: il nostro obiettivo e di arrivare tra le prime tre, dando continuità all’ottimo terzo posto della scorsa stagione conquistato da Manca e dal suo staff che ritengo organizzato come una società di almeno due categorie superiori. Quest’anno il campionato sarà molto duro perché ci sarà una riforma che porterà a ben 18 retrocessioni e quindi il livello sarà ancora più alto. Polo continuerà invece ad allenare la serie D, reduce da un’ottima stagione, squadra che ancora una volta sarà formata da giovani ragazze faentine. Il lavoro sarà improntato per farle crescere in ottica di un salto di categoria.

In ambito maschile, non ci sarà più la serie D, perché abbiamo deciso di concentrarci sul settore giovanile per far crescere i ragazzi, allestendo una Under 15, una Under 17 e una Under 19. Questa è stata una scelta condivisa con gli allenatori per offrire le migliori condizioni di crescita dei giocatori che poi possano andare a disputare campionato importanti, come dimostrano i sette ragazzi che sono stati richiesti da altre società e ben cinque di loro giocheranno in serie B.

Si preannuncia dunque una annata molto interessante ed entusiasmante in cui vogliamo che la Pallavolo Faenza sia ancora di più una solida e importante realtà nel volley romagnolo”.