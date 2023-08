Il gruppo consiliare “Romagna Cervese” ha presentato un’interpellanza a risposta scritta riguardo la presenza di vegetazione selvaggia in alcuni lotti di terreno

Ecco il testo completo:

“Premesso che:

il comma 1° dell’art. 33 (OBBLIGHI DEI PROPRIETARI…) del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana cita testualmente le seguenti parole “I PROPRIETARI O POSSESSORI A QUALSIASI TITOLO DI AREE E EDIFICI…HANNO L’OBBLIGO…E DI MANTENERLI IN CONDIZIONI DECOROSE…”;

esistono le Ordinanze Sindacali nr. 14 (PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE DELL’INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS ATTRAVERSO IL CONTRASTO AL VETTORE CULEX PIPIENS IN AREE PERIODICAMENTE ALLAGATE ) e nr. 15 (ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED, IN PARTICOLARE, DI ZANZARA TIGRE E ZANZARA COMUNE) del 28 aprile 2023, ove quest’ultima testualmente al punto 4 “…ORDINA… A TUTTI I CITTADINI…PROPRIETARI, AFFITTUARI…DI TENERE SGOMBRI I CORTILI E LE AREE APERTE DA ERBACCE, DA STERPI…PER EVITARE IL RISTAGNO DELLE ACQUE…”.

Parrebbe vi siano diverse aree caratterizzate da incuria ed in particolare, ci vengono segnalate quella in via Pinarella (terreno e immobile dell’ex discoteca CLUB 99) nonché, sempre sulla via Pinarella al civico nr. 320, lotto in cui nella parte posteriore esiste una importante antenna telefonica (5G?).

Alla luce di quanto descritto

Chiediamo