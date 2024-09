La quarta giornata del campionato di Serie D girone D offre il primo grande scontro della stagione, con la Pistoiese e il Ravenna FC pronte a sfidarsi. Entrambe le squadre sono considerate tra le principali candidate al salto di categoria, e la posta in palio è alta.

Nonostante il fascino di questa partita, è una gara che forse molti avrebbero preferito evitare. Infatti, è ancora vivo il ricordo della paradossale situazione che ha caratterizzato la scorsa stagione, quando la Pistoiese non ha portato a termine il campionato, penalizzando il Ravenna e togliendogli la possibilità di ottenere una promozione meritata sul campo. Ora, con il titolo sportivo dell’Aglianese, la Pistoiese, guidata da Giacomarro, reduce dalla vittoria del campionato con l’Altamura, è ripartita con nuove ambizioni. C’è chi sostiene che la LND avrebbe potuto inserire le due squadre in gironi diversi, per evitare potenziali tensioni tra le tifoserie, ma la decisione di includerle nello stesso girone ha aggiunto un ulteriore elemento di rivalità alla sfida. Le squadre a confronto In campo, si scontreranno due delle squadre più forti del girone D e della categoria. Da una parte, la Pistoiese può vantare un attacco stellare con Speracello, Cardella e l’ultimo arrivo Pinzauti, mentre a centrocampo i nomi di Tanasa, Greselin e Caponi offrono grande esperienza. La difesa è guidata dall’ex giallorosso Polvani. Dall’altra, il Ravenna FC arriva da due vittorie consecutive e una settimana di intenso lavoro. Nonostante le assenze di Di Leo e di Di Renzo, uno dei giocatori più attesi della sfida, il tecnico Antonioli può contare su una rosa di qualità, capace di sopperire alle mancanze.