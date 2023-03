L’Amministrazione comunale vuole sostenere gli esercizi commerciali del forese con un contributo per andare incontro alle attività della piccola distribuzione nelle aree periferiche.

Pertanto ha emanato il Bando per la presentazione delle domande. Il contributo sarà determinato in maniera uguale per tutti gli ammessi, in misura comunque non superiore ad 800 euro.

Per le attività avviate dopo il 1 gennaio 2020 è previsto un ulteriore bonus di 500 euro. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo.

Il termine per la presentazione delle domande è il 23 gennaio 2023.

L’assessore Michela Brunelli ha dichiarato: “La situazione economica degli ultimi anni, ha portato ad una trasformazione del tessuto commerciale, penalizzando maggiormente la piccola distribuzione e ancor di più le attività commerciali delle aree periferiche. Queste tuttavia assumono una rilevante utilità sociale nel migliorare le condizioni di vita e dei servizi alla popolazione, in special modo alle persone fragili e anziane. Per questo abbiamo deciso di sostenere le nostre attività del forese con un contributo economico per incoraggiarle e supportarle in quanto sono punti vendita e servizi primari che costituiscono degli importanti presidi territoriali”.