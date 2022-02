Una nuova guida per aiutare l’utenza a conoscere meglio e usufruire dei vari procedimenti e servizi: è uno strumento agile e di semplice consultazione quello realizzato dall’Area Servizi alla Cittadinanza del Comune di Bagnacavallo e disponibile presso tutti gli sportelli.

Si tratta di un breve vademecum suddiviso per aree tematiche, per ognuna delle quali sono stati individuati i principali servizi ed è presente una scheda con le informazioni essenziali, le modalità di erogazione, i contatti di riferimento e un codice QR che rimanda alla corrispondente sezione sul sito Internet. Una sorta di bignami pensato per tutti, a partire dai nuovi residenti, all’insegna della semplicità e dell’immediatezza.

Nella guida è presente anche una parte relativa ai servizi online, attraverso cui è possibile presentare domande e ottenere documenti da casa in qualsiasi momento della giornata, corredata da una spiegazione sulle modalità di accesso mediante identità digitale Spid o Cie (Carta d’identità elettronica).

Per aiutare l’utenza a orientarsi inoltre nell’accesso ai servizi conferiti all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna c’è una sezione apposita nella quale sono indicati i riferimenti degli sportelli a disposizione della cittadinanza con le modalità di accesso, i contatti e i referenti dei servizi.

«La realizzazione della guida è uno dei risultati del processo di semplificazione – sottolinea la sindaca Eleonora Proni – che l’Area servizi alla cittadinanza sta portando avanti da qualche anno con lo scopo di accompagnare cittadine e cittadini all’accesso ai servizi semplificando le informazioni e spiegando le varie modalità di accesso, tradizionali e digitali.»

La guida è disponibile presso tutti gli sportelli ed è consultabile anche online sul sito del Comune di Bagnacavallo.