Circonvallazione nord: approvata una nuova mozione ma è scontro fra maggioranza e opposizione | VIDEO

La circonvallazione nord torna al centro del dibattito politico come ormai avviene ciclicamente nel corso degli ultimi decenni. In consiglio comunale è infatti stata approvata una mozione, sottoscritta da tutti i partiti della maggioranza (Faenza Cresce, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Faenza Coraggiosa, Italia Viva), per “uno studio oggettivo per valutare la realizzazione della circonvallazione nord. Si riparte dall’ultimo progetto del 2009, in realtà poco approfondito. In questi 13 anni, nonostante l’infrastruttura sia sempre stata al centro del dibattito cittadino e politico, non si sono fatti ulteriori passi avanti. La mozione è stata votata anche da Insieme per Cambiare e Per Faenza. Astenuti invece Lega e Fratelli d’Italia, che al nuovo studio preferirebbero qualcosa di più concreto