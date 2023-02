Oggi alle 13 circa incidente in pieno centro a Bagnacavallo tra un ragazzo di dodici anni in bicicletta ed un 15 enne in moto. Nell’impatto ha avuto la peggio il ciclista che ha sbattuto la testa a terra, su posto i soccorsi del 118 che hanno trasportato il 12enne al Bufalini di Cesena con codice di media gravità ed il 15enne all’ospedale di Lugo per dei controlli.

Sul posto anche la polizia locale dell’unione Bassa Romagna per i rilievi del caso.