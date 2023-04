Durante queste festività pasquali, non si ferma la generosità dei ravennati nei confronti delle famiglie indigenti nonché dei bambini meno fortunati che frequentano ‘lo Sportello del Sorriso’ di Via Grado 30, a cura della Onlus ‘Il Terzo Mondo ODV’.



Ieri in prima mattinata il Presidente Charles Tchameni Tchienga ha ritirato una cinquantina di uova provenienti da “Azione Verde” sede di Ravenna. Ha consegnare il prezioso dono è stata Federica Pirazzini, referente appunto del gruppo dei volontari di “Azione Verde” della sede di Ravenna.



Tchameni, ringraziando il gruppo “Azione Verde” della sede di Ravenna e tutte le persone di buona volontà che hanno ben voluto regalare il sorriso ai bimbi dello ‘sportello del sorriso’ anche a Pasqua, ha tenuto a precisare che questa donazione è frutto del progetto “Un’azione…doppio gesto solidale” a cura di ‘Azione Verde’; che quest’anno ha sostenuto sia le famiglie in stato di diniego dello ‘sportello del sorriso’ che dell’Opera Don Bonifacio in Nigeria.



“La distribuzione delle uova ricevuti per ora sia dal centro sociale per gli anziani ‘La Quercia’ che quelli di ‘Azione Verde’ verranno messi a disposizione delle famiglie indigenti che frequentano ‘lo Sportello del Sorriso’ di Via Grado 30 già da oggi mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:30 fino ad esaurimento stock” – conclude Charles.